El Tribunal Supremo avisa de que conducir con el carnet sin puntos es delito
Fija el criterio ya compartido por casi todas las audiencias provinciales excepto la de Toledo.
Europa Press
España-20/11/2017
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo advierte en tres recientes sentencias de que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El Alto Tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del C