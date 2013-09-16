El Tribunal Supremo ratifica la multa a Telecinco por publicidad encubierta
El Ministerio de Industria le impuso una sanción de más de 530.000 euros en 2007 por seis infracciones graves.
FACUA.org
España-16/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de Telecinco contra la sanción de 530.331 euros que le impuso el Ministerio de Industria por la emisión en 2007 de publicidad encubierta en el programa Escenas de matrimonio, según informa Servimedia.
La multa conf