El Tribunal Supremo reconoce por primera vez las lesiones por exceso de ruido
Los vecinos de un barrio de Barcelona soportaron durante meses niveles de decibelios muy superiores a los máximos permitidos.
FACUA.org
España-03/12/2009
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El Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez las lesiones causadas por exceso de ruido, en este caso las sufridas por vecinos de una discoteca del barrio de l’Eixample de Barcelona que durante meses soportaron en sus viviendas niveles de decibelios muy superiores a los máximos p