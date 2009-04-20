El Tribunal Vasco de la Competencia denuncia que Carrefour, Mercadona y Eroski constituyen un oligopolio "estrecho" en España
Las tres empresas adoptan comportamientos paralelos que "restringen la competencia y perjudican el bienestar de los consumidores".
FACUA.org
Euskadi-20/04/2009
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El Tribunal Vasco de la Competencia (TVDC) señaló este lunes que en la actualidad el liderazgo estatal de Carrefour, Mercadona y Eroski desemboca en «conductas paralelas», constituyendo entre las tres empresas un oligopolio «estrecho» en el mercado español de ap