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El Tribunal Vasco de la Competencia denuncia que Carrefour, Mercadona y Eroski constituyen un oligopolio "estrecho" en España

Las tres empresas adoptan comportamientos paralelos que "restringen la competencia y perjudican el bienestar de los consumidores".

FACUA.org
Euskadi-20/04/2009
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El Tribunal Vasco de la Competencia (TVDC) señaló este lunes que en la actualidad el liderazgo estatal de Carrefour, Mercadona y Eroski desemboca en «conductas paralelas», constituyendo entre las tres empresas un oligopolio «estrecho» en el mercado español de ap

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