El TS considera que el banco debe informar sobre la cláusula suelo aunque sea un préstamo subrogado
La Sala Primera estima el recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.
FACUA.org
España-29/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Europa Press.
La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que desestimó la demanda interpuesta por un consumidor que interesó la nulidad de la cláusula suelo del pré