El TS establece como causa de desahucio el impago de obras necesarias para el mantenimiento de la vivienda alquilada
El propietario podrá exigir al inquilino el importe de las obras de reparación necesarias para conservar el inmueble en buen estado.
FACUA.org
España-31/08/2010
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El Tribunal Supremo considera que el propietario de una vivienda alquilada podrá exigir al inquilino el importe de las obras de reparación necesarias para mantener el inmueble en buen estado y establece que su impago podrá considerarse causa de desahucio.
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