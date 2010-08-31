Más noticias

El TS establece como causa de desahucio el impago de obras necesarias para el mantenimiento de la vivienda alquilada

El propietario podrá exigir al inquilino el importe de las obras de reparación necesarias para conservar el inmueble en buen estado.

FACUA.org
España-31/08/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Supremo considera que el propietario de una vivienda alquilada podrá exigir al inquilino el importe de las obras de reparación necesarias para mantener el inmueble en buen estado y establece que su impago podrá considerarse causa de desahucio.

Así s

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos