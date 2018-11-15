El TS obliga a devolver a los consumidores los más de 17 millones pagados a Enagás por el Castor en 2014 y 2015
La cantidad había sido percibida por la empresa en concepto de operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas de Castor.
Europa Press
España-15/11/2018
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Imagen: AFP.
El Tribunal Supremo ha estimado un recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal catalana Cecot, reconociendo así la obligación de la devolución a los consumidores de gas de los más de 17 millones de euros percibidos por Enag&aacu