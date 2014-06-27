El TSJA dictamina que el realojo de Corrala Utopía fue legal
El alto tribunal considera que la medida no estuvo inspirada "por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente".
FACUA.org
Sevilla-27/06/2014
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La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avala el realojo de las familias de la Corrala Utopía en Sevilla.
El alto tribunal archiva así la denuncia presentada por Manos Limpias contra la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta