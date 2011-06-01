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El TSJA ratifica la multa a emisoras de taxi por pactos de precios y prácticas de boicot a determinados hoteles

La investigación fue abierta de oficio por denuncias presentadas por FACUA Sevilla ante el Ayuntamiento hispalense.

FACUA.org
Andalucía-01/06/2011
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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la multa a emisoras de taxi por pactos de precios y prácticas de boicot a determinados hoteles.

El tribunal ha estimado parcialmente el re

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