El TSJM halla "indicios racionales bastantes" para procesar a Elpidio Silva por presunta prevaricación
Entre los indicios de delito se incluye la medida de prisión contra Blesa acordada en dos ocasiones en base a la exclusiva petición de Manos Limpias, representada por Luis Pineda, la cual carecía de legitimación para ello y sin que contara formalmente su personación en la causa.
FACUA.org
España-09/12/2013
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El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Jesús Gavilán ha dado por terminada la investigación abierta contra el juez Elpidio José Silva por presunta prevaricación en la instrucción del caso Ble