El TUE baja de 12 a 6 millones la multa a Deltafina por pactar precios en el mercado español deltabaco crudo
La sentencia dice que la Comisión no ha demostrado que la empresa desempeñara la función del líder del cártel.
FACUA.org
Europa-08/09/2010
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El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha reducido este miércoles de 11,88 a 6,12 millones de euros la multa impuesta en 2004 por Bruselas a la tabaquera italiana Deltafina por participar en un cártel para pactar los precios y repartirse los clientes en el mercado espa