El TUE dice que no se puede prohibir embarcar un objeto en el avión si no se ha advertido previamente
El dictamen señala la obligatoriedad de informar mediante su publicación en el Diario Oficial de la UE.
FACUA.org
Europa-10/03/2009
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó este martes que no se puede prohibir llevar un objeto en el equipaje de mano en un avión si no se ha advertido previamente mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La Comis