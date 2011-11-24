El TUE prohíbe que se obligue a las operadoras a vigilar Internet para evitar las descargas ilegales
La sentencia asegura que el establecimiento de este tipo de sistema de filtrado vulnera los derechos fundamentales de los clientes.
FACUA.org
Europa-24/11/2011
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha declarado este jueves que es ilegal que un juez ordene a una operadora de telecomunicaciones realizar una supervisión general de los datos que transmita en su red para evitar descargas ilegales de archivos protegidos por derec