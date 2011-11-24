Más noticias

El TUE prohíbe que se obligue a las operadoras a vigilar Internet para evitar las descargas ilegales

La sentencia asegura que el establecimiento de este tipo de sistema de filtrado vulnera los derechos fundamentales de los clientes.

FACUA.org
Europa-24/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha declarado este jueves que es ilegal que un juez ordene a una operadora de telecomunicaciones realizar una supervisión general de los datos que transmita en su red para evitar descargas ilegales de archivos protegidos por derec

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos