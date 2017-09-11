El TUE suspende la multa de 1.060 millones a Intel, la segunda más alta impuesta por la Comisión Europea
El Ejecutivo comunitario sancionó en 2009, y tras casi diez años de investigación, a la firma informática por abusar de posición dominante y tratar de expulsar a sus competidores en el mercado.
FACUA.org / Europa Press
Europa-11/09/2017
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha suspendido la sentencia que confirmó la multa de 1.060 millones de euros impuesta por la Comisión Europea al grupo informático estadounidense Intel por abusar de su posición dominante, y