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El TUE ve ilegal que Cepsa imponga un precio de venta a las gasolineras si éstas son independientes

La sentencia no aclara si esta condición se cumple y señala que deben ser los tribunales españoles los que lo determinen.

FACUA.org
Europa-11/09/2008
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ve ilegal que Cepsa imponga un precio de venta del carburante a las estaciones de servicio si éstas son empresas independientes que asumen los riesgos vinculados a la venta de estos productos y no simples agentes de la petrolera. La

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