El último balance trimestral refleja que la vivienda libre ha bajado sólo un 4,7% en el último año
Sevilla es la única de las ocho grandes ciudades que ha bajado por debajo de la media nacional en los últimos tres años.
FACUA.org
España-18/04/2011
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El metro cuadrado de vivienda libre en España registró una bajada media de tan sólo el 4,7% en el primer trimestre de 2011 en comparación con el precio del mismo periodo de 2010, mientras que en tasa intermensual el descenso fue del 2,6%. Desde sus máximos de ma