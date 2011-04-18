Más noticias

El último balance trimestral refleja que la vivienda libre ha bajado sólo un 4,7% en el último año

Sevilla es la única de las ocho grandes ciudades que ha bajado por debajo de la media nacional en los últimos tres años.

FACUA.org
España-18/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El metro cuadrado de vivienda libre en España registró una bajada media de tan sólo el 4,7% en el primer trimestre de 2011 en comparación con el precio del mismo periodo de 2010, mientras que en tasa intermensual el descenso fue del 2,6%. Desde sus máximos de ma

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos