El usuario medio paga por la luz 383 euros más al año que en 2004, según un estudio de FACUA
Denuncia que la brutal subida de las tarifas pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico, un lobby que viene dictando las políticas energéticas en España.
FACUA.org
España-05/12/2014
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Un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción revela que la luz ha subido un 72,3% en sólo diez años. Así, el usuario medio paga hoy 382,80 euros más al año que en 2004