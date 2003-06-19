El yo-yo tóxico Water Ball causa alarma en el continente americano
FACUA alerta a la Internacional de Consumidores sobre la peligrosidad del producto, cuya retirada ya ha sido ordenada en países como Honduras, Nicaragua y Paraguay.
FACUA.org
América-19/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha alertado hoy a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Internacional de Consumidores de la peligrosidad del juguete Yo-Yo Water Ball, después de conocer que está c