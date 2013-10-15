Más noticiasLa empresa suministra agua potable a doce municipios sevillanos

Emasesa garantiza la calidad del agua y asegura que no cobran por las visitas a domicilios

La suministradora sevillana alerta de personas que están realizando llamadas para concertar visitas domiciliarias para realizar un análisis del agua en el interior de la vivienda cobrando por dichos servicios.

FACUA.org
Sevilla-15/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La empresa de abastecimiento y saneamiento de agua sevillana, Emasesa, ha afirmado en un comunicado que ha tenido conocimiento de personas que están realizando llamadas para concertar visitas domiciliarias para tomar muestras y realizar un análisis del agua en el interior de la viv

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos