Emasesa garantiza la calidad del agua y asegura que no cobran por las visitas a domicilios
La suministradora sevillana alerta de personas que están realizando llamadas para concertar visitas domiciliarias para realizar un análisis del agua en el interior de la vivienda cobrando por dichos servicios.
FACUA.org
Sevilla-15/10/2013
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La empresa de abastecimiento y saneamiento de agua sevillana, Emasesa, ha afirmado en un comunicado que ha tenido conocimiento de personas que están realizando llamadas para concertar visitas domiciliarias para tomar muestras y realizar un análisis del agua en el interior de la viv