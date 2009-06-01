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Emaya alerta del cobro irregular de sus tarifas a domicilio

La Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma advierte de que el pago de sus tarifas sólo puede realizarse por domiciliación bancaria o en sus oficinas.

FACUA.org
Baleares-01/06/2009
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La Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) alertó el viernes de la comisión de un presunto fraude por parte de dos personas que, en nombre de la entidad y mediante una tarjeta identificativa con la imagen corporativa de la misma, visitó varios domicilios

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