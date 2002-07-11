En el primer semestre del año aumentaron las reclamaciones contra compañías de telefonía, el sector más denunciado por los usuarios andaluces
FACUA recibió durante el primer semestre del año 7.665 consultas y reclamaciones. Telefónica y Retevisión son las empresas más denunciadas.
FACUA.org
Andalucía-11/07/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recibió durante el primer semestre del año un total de 7.665 consultas y reclamaciones en sus ocho Asociaciones provinciales. Telefónica y Retevisión son las empresas más