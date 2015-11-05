En sólo 24 horas, casi 2.000 usuarios piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida de tarifas
El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid hará un llamamiento en los próximos días a los casi 4 millones de perjudicados, que podrán sumarse de forma gratuita a la causa abierta por FACUA.
FACUA.org
España-05/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA interpuso la demanda el pasado junio por la subida ilegal que Telefónica de España comenzó a aplicar un mes antes en sus tarifas Movistar Fusión. | Imagen: Lydia López/FACUA.
En sólo 24 horas, cerca de 2.000 usuarios han solicitado sumarse a la demanda presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica de España por la subida de Movistar Fusión. La compañía lanzó estas tarifas al mercado en septiembre