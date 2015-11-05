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En sólo 24 horas, casi 2.000 usuarios piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida de tarifas

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid hará un llamamiento en los próximos días a los casi 4 millones de perjudicados, que podrán sumarse de forma gratuita a la causa abierta por FACUA.

FACUA.org
España-05/11/2015
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En sólo 24 horas, cerca de 2.000 usuarios han solicitado sumarse a la demanda presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica de España por la subida de Movistar Fusión. La compañía lanzó estas tarifas al mercado en septiembre

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