En vez de aplicar el impuesto a la banca, el Gobierno valora financiarle el arreglo de pisos embargados
Es una de las medidas que baraja Fomento para fomentar alquileres a precios más bajos. FACUA considera aberrante regalar dinero público a los especuladores en lugar de aprobar un gravamen por los pisos vacíos.
FACUA.org
España-04/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera aberrante la medida que estudia el Ministerio de Fomento de financiar con dinero público la reforma de pisos que la banca y los fondos y sociedades de inversión se han quedado tras los desahucios a sus propietarios. Se trataría de