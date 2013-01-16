Encuentran ADN de caballo en hamburguesas de vacuno de Reino Unido e Irlanda
Los establecimientos han retirado estos productos de sus estanterías, que no son perjudiciales para la salud, mientras sigue la investigación
FACUA.org
Internacional-16/01/2013
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Las autoridades sanitarias de Irlanda han encontrado ADN de caballo y de cerdo en hamburguesas vendidas en dicho país y en Reino Unido, cuando en principio el producto era de carne de vacuno. El nivel de ADN de caballo daba positivo en un 29% respecto a la cantidad de carne vacuna que hab&