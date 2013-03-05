Encuentran bacterias fecales en las tartas de chocolate de la empresa Ikea en China
Este escándalo se suma al fraude alimentario de la presencia de carne de caballo en sus albóndigas y salchichas
FACUA.org
Internacional-05/03/2013
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Las autoridades sanitarias chinas han confiscado dos toneladas de tarta de chocolate importadas desde Suecia por el vendedor mundial de muebles Ikea al hallar «altos niveles de bacterias comúnmente presentes en el tracto intestinal humano» según informa el Shanghai