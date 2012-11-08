Encuentran gusanos en la sopa en un comedor escolar en Alicante
La directora de Calidad de la empresa de catering ha explicado que el insecto ha sido localizado en uno de los sacos de pasta empleados.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-08/11/2012
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Los alumnos del servicio de comedor de un colegio de Alicante detectaron el pasado lunes la presencia de gusanos en la sopa, según ha confirmado Mercedes Villar, la directora de Calidad de la empresa de catering Serunion Educa, responsable del servicio de comedor del cent