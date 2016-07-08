Más noticiasInforme de la agencia independiente de seguridad alimentaria alemana

Encuentran sustancias cancerígenas en los envoltorios de varias marcas de chocolate

Científicos alemanes detectan hidrocarburos perjudiciales en productos de Kinder, Lindt y Rübezahl que quedarían contaminados por el envase: su pintura puede contener esa sustancia peligrosa.

FACUA.org
Europa-08/07/2016
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La agencia independiente de seguridad alimentaria alemana Foodwatch ha emitido un comunicado advirtiendo de las marcas de chocolate Kinder, Lindt y Rübezahl comercializan productos que contienen sustancias «pueden provocar cáncer» y mutaciones en el genoma, según el di

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