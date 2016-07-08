Encuentran sustancias cancerígenas en los envoltorios de varias marcas de chocolate
Científicos alemanes detectan hidrocarburos perjudiciales en productos de Kinder, Lindt y Rübezahl que quedarían contaminados por el envase: su pintura puede contener esa sustancia peligrosa.
FACUA.org
Europa-08/07/2016
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La agencia independiente de seguridad alimentaria alemana Foodwatch ha emitido un comunicado advirtiendo de las marcas de chocolate Kinder, Lindt y Rübezahl comercializan productos que contienen sustancias «pueden provocar cáncer» y mutaciones en el genoma, según el di