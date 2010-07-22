Endesa devolverá el 2% cobrado por aplicación del nuevo tipo de IVA a facturas emitidas con meses de retraso en varios municipios de Cádiz
Se produce en localidades donde el traspaso de clientes desde las empresas locales paralizó la facturación de este suministro.
FACUA.org
Cádiz-22/07/2010
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El traspaso de clientes de electricidad desde las empresas distribuidoras a las comercializadoras que se produjo el pasado año, como consecuencia del proceso de liberalización al que ha sido sometido el sector eléctrico, ha originado que en diferentes municipios de la provinc