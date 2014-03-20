Nuestras accionesLas eléctricas deben informar dos veces de la obligación de tener limitador de potencia

Endesa devuelve 1.000 euros a un socio de FACUA tras multarle ilegalmente un año y medio por no tener ICP

La eléctrica nunca notificó al usuario la obligatoriedad de instalar el Interruptor de Control de Potencia en su vivienda.

FACUA.org
Córdoba-20/03/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Endesa devuelva 1.000 euros facturados ilegalmente a un socio de Córdoba. La compañía le cobró catorce penalizaciones por la ausencia del Interruptor de Control de Potencia (ICP) en su domicilio sin haber cumplido e

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