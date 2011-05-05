Endesa incurre en publicidad engañosa al asegurar que no subirá el precio de la luz en tres años
FACUA demanda a la compañía que rectifique la campaña de su Tarifa tranquilidad. En ella también promete un descuento del 6% sobre el precio del kWh tras el que sigue siendo más caro que el fijado por el Gobierno.
FACUA.org
España-05/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha demandado a Endesa que rectifique la campaña de su Tarifa tranquilidad, en la que asegura que no subirá «el precio de la luz» durante los próximos tres años, al considerar que incurre en publicidad engañosa.