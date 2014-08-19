#Endesaquieretimarme
Rubén Sánchez
España-19/08/2014
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Dos comerciales de Endesa han venido a mi casa a intentar timarme. Y como uno me ha dejado su móvil, la cosa ha seguido por WhatsApp.
Dos comerciales de Endesa han venido a mi casa a intentar timarme. Han usado como excusa la primera de las dos devoluciones en los recibos que tienen que realizar las eléctricas por la diferencia entre las tarifas aprobadas por el Gobierno de forma provisional a comienzos de año y l