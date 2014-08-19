Opinión

#Endesaquieretimarme

Rubén Sánchez
España-19/08/2014
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Dos comerciales de Endesa han venido a mi casa a intentar timarme. Han usado como excusa la primera de las dos devoluciones en los recibos que tienen que realizar las eléctricas por la diferencia entre las tarifas aprobadas por el Gobierno de forma provisional a comienzos de año y l

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