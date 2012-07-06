Entidades sociales y ciudadanas de Sevilla exigen la restitución del suministro de agua en la Corrala 'La Utopía'
Responsabilizan a técnicos directivos y autoridades políticas de cualquier problema sanitario que se pudiera derivar del corte del suministro.
FACUA.org
Sevilla-06/07/2012
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Un grupo de entidades sociales y ciudadanas de Sevilla han firmado un manifiesto de apoyo a la Corrala La Utopía en el que exigen el restablecimiento inmediato del suministro de agua por parte de la Empresa Metropolitana de Agua (Emasesa). Asimismo, responsabilizan a técnic