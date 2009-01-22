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Entra en vigor el nuevo reglamento europeo de etiqueta de alimentos sin gluten

Se podrá etiquetar como 'sin gluten' cualquier alimento convencional cuando en su composición el contenido del mismo no supere los 20 mg/kg.

FACUA.org
Europa-22/01/2009
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La entrada en vigor del reglamento comunitario de etiquetado de alimentos sin gluten, impulsado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, supone un hito histórico para la mejora de la calidad de vida de los enfermos celíacos y una respuesta a sus demandas. La norma publicada ayer por

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