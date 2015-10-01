Entra en vigor en Gran Bretaña la ley que prohíbe fumar en coches cuando vayan niños dentro
Los conductores que la incumplan pagarán 68 euros de multa en Inglaterra y Gales. París prohíbe tirar colillas al suelo.
FACUA.org
Europa-01/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este jueves 1 de octubre entra en vigor en Reino Unido (Inglaterra y Gales, pero no en Escocia) la ley que prohíbe fumar dentro del coche cuando vayan menores de 18 años abordo. Los conductores y pasajeros que incumplan la norma tendrán que pagar multas de hasta 50 libras (al