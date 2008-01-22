Eroski Móvil corrige un agujero de seguridad que ponía al descubierto datos confidenciales de miles de usuarios
FACUA alertó al operador de que un error en su sistema informático repetía la misma contraseña para ver y manipular datos personales, de consumo y contratación.
FACUA.org
España-22/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Eroski Móvil ha corregido un agujero de seguridad que ponía al descubierto datos confidenciales de miles de usuarios.
En la mañana de ayer, la asociación trasladó una reclamación a