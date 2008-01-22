Nuestras accionesTras la reclamación de FACUA

Eroski Móvil corrige un agujero de seguridad que ponía al descubierto datos confidenciales de miles de usuarios

FACUA alertó al operador de que un error en su sistema informático repetía la misma contraseña para ver y manipular datos personales, de consumo y contratación.

FACUA.org
España-22/01/2008
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Eroski Móvil ha corregido un agujero de seguridad que ponía al descubierto datos confidenciales de miles de usuarios.

En la mañana de ayer, la asociación trasladó una reclamación a

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