Es necesario resintonizar el televisor o el descodificador para seguir viendo todos los canales de la TDT
A partir de este martes, dentro del proceso iniciado por el Ministerio de Industria para la liberalización del dividendo digital.
FACUA.org
España-01/03/2011
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Teledeporte, Intereconomía, Veo 7, AXN, Gol TV y Canal+ 2 cambiarán de frecuencia a partir de este martes, dentro del proceso iniciado por el Ministerio de Industria para la liberalización del dividendo digital, por lo que para continuar viendo todos los canales de TDT habr&a