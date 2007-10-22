España contamina y consume casi tres veces por encima de su capacidad, según el primer estudio sobre huella ecológica
Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana están en los peores niveles, pero Baleares es la que más los aumenta en una década.
FACUA.org
España-22/10/2007
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Los españoles contaminan y consumen casi tres veces por encima de su capacidad biológica (datos de 2005), según los resultados del informe La huella ecológica en España elaborado por primera vez por el Ministerio de Medio Ambiente.
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