España continúa liderando los retrasos aéreos en la UE
A pesar de haber reducido a la mitad los minutos acumulados respecto al mes anterior, los aeropuertos españoles se mantienen a la cabeza en demoras. El 36% de los retrasos causados por falta de capacidad se dan en centros españoles.
FACUA.org
Europa-17/08/2011
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Los minutos de retraso acumulados de los vuelos coordinados por Eurocontrol se redujeron a la mitad durante el mes de julio respecto al mismo mes del verano pasado, según publica este miércoles el diario El País.
Pese a esta reducción, los centros a&eac