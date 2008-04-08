España deberá devolver 55 millones de ayudas europeas por la plantación no autorizada de viñedos
Bruselas también exige que se recuperen 2,75 millones por deficiencias en los controles de calidad en el sector del plátano y 1,90 millones por irregularidades en las auditorías financieras agrícolas.
FACUA.org
Europa-08/04/2008
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España deberá devolver 55 millones de euros de ayudas agrícolas europeas por la plantación no autorizada de viñedos durante los años 2003 y 2004, según anunció hoy la Comisión Europea.
Bruselas exige además a las autori