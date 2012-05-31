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España detecta chatarra radiactiva procedente de Marruecos en una acería de Sevilla

El Consejo de Seguridad Nuclear ha comunicado el suceso al Organismo Internacional de Energía Atómica.

FACUA.org
España-31/05/2012
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El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha comunicado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) un suceso de nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), al haber detectado una fuente radiactiva húerfana de Cesio-137 en un

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