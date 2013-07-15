España, entre los países más caros de la OCDE en banda ancha
Para velocidades de 2,5 Mpbs y 6 GB de capacidad, las conexiones españolas lideraban en 2012 el 'ranking' de países más caros junto con Noruega y Chile.
FACUA.org
España-15/07/2013
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España figura como uno de los países más caros en lo que a banda ancha, tanto móvil como fija, se refiere de los 34 que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según el estudio Communica