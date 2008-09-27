España es uno de los países europeos con las tasas más bajas de mortalidad por enfermedad cardiovascular
La obesidad infantil y el sedentarismo serán determinantes "a medio plazo" en el aumento de infartos entre personas más jóvenes.
FACUA.org
España-27/09/2008
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España está entre los países europeos con una de las tasas más bajas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, junto con Francia e Italia, aunque existen algunas lagunas en la prevención y, en concreto, en el control de la hipertensión arterial, la hip