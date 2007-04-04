España no facilita a Bruselas los datos sobre quejas de pasajeros de avión
La Comisión Europea da seis meses a las compañías aéreas y a los Estados miembros para mejorar la aplicación del reglamento.
FACUA.org
Europa-04/04/2007
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España no ha informado a la Comisión Europea (CE) sobre el número de denuncias que ha recibido por incumplimiento de la norma comunitaria que prevé compensaciones a los pasajeros aéreos de hasta 600 euros en caso de denegación de embarque (overbooking<