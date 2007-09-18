España, Portugal y República Checa impulsarán el sistema de llamada de emergencia en todos los coches
Según las estimaciones podría salvar 2.500 vidas una vez establecido en Europa.
FACUA.org
Europa-18/09/2007
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España, Portugal y la República Checa firmaron hoy un acuerdo promovido por la Comisión Europea en el que se comprometen a apoyar activamente la puesta en marcha del sistema de llamada de emergencia para accidentes de carretera eCall, que, según las estimaciones