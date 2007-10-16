España redujo un 11% la producción nuclear hasta julio, frente al 3,7% del conjunto de la OCDE
Sólo Reino Unido y Alemania disminuyeron en mayor proporción la energía procedente de las centrales nucleares.
FACUA.org
España-16/10/2007
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España se convirtió en uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor descenso en la producción de energía nuclear hasta julio, al registrar una reducción del 11% en la electricidad