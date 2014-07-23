España se sitúa por debajo de la media de la OCDE en penetración de banda ancha tanto fija como móvil
La implantación móvil alcanzó el pasado mes de diciembre las 68,5 conexiones por cada 100 habitantes y un total de 31,47 millones de suscripciones móviles, lo que sitúa al país en el puesto quince de los treinta y cuatro países estudiados.
Europa Press
España-23/07/2014
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La penetración de la banda ancha tanto fija como móvil en España era a fecha de diciembre de 2013 inferior a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas