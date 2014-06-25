España, segundo país europeo donde más crecen las denuncias por efectos adversos de la atención médica
Entre 2009 y 2013, únicamente fueron los usuarios franceses los que incrementaron más que los españoles sus reclamaciones por este motivo sanitario.
FACUA.org
Europa-25/06/2014
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España fue entre 2009 y 2013 el segundo país de la Unión Europea, después de Francia, donde más han subido las denuncias ciudadanas por efectos adversos tras recibir asistencia médica, según los resultados de un Eurobarómetro publicado el pa