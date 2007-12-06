España y la Comisión Europea continúan con su enfrentamiento por el precio de la banda ancha
Bruselas mantiene que los españoles pagan un 20% más y el secretario de Estado de Telecomunicaciones dice que las tarifas están en la media comunitaria.
FACUA.org
Europa-06/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, se reunió hoy durante casi una hora con la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, pero el encuentro no sirvió para resolver el enfrentamiento que mantienen España y el Ejecutivo comunitario por el pr