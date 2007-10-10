Espinosa anuncia que el plan de subproductos de origen animal contará con más de 135 millones de euros
Entre sus objetivos figura mejorar la información de los operadores, principalmente al ganadero y al comercio minorista, y garantizar la trazabilidad de estos subproductos.
FACUA.org
España-10/10/2007
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La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa anunció hoy en el Senado que el Plan Nacional Integral de Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano contará con una dotación de más de 135,7 millones de euros, de los que