Estados Unidos restringe el uso de aparatos electrónicos en los aviones
Asimismo los pasajeros no podrán levantarse de sus asientos durante la última hora de vuelo.
FACUA.org
América-29/12/2009
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A raíz del frustrado atentado terrorista del pasado viernes en un vuelo de Northwest Airlines, las autoridades federales estadounidenses han impuesto nuevas restricciones a los viajeros. Éstas podrían alargar las esperas en los aeropuertos y limitar la capacidad de los pasaje